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14:35, 7 марта 2023Наука и техника

Корвет «Стерегущий» получит комплексы «Калибр» и «Полимент-Редут»

Корвет «Стерегущий» получит комплексы «Калибр-НК» и «Полимент-Редут» в ходе модернизации

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Многоцелевой корвет «Стерегущий» проекта 20380 получит новый комплекс «Калибр-НК» с крылатыми ракетами и зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Полимент-Редут» в ходе глубокой модернизации на Кронштадтском морском заводе (КМЗ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.

«Корвет "Стерегущий" поступил на Кронштадтский морской завод для проведения глубокого ремонта и модернизации, в ходе которых корабль обновит ударный ракетный комплекс и главную энергетическую установку», — сказал собеседник агентства.

По его словам, вместо комплекса «Уран» с ракетами Х-35У корвет получит «Калибр-НК», а зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Кортик-М» заменят ЗРК «Полимент-Редут» с 16 пусковыми ячейками.

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Агентство подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

«Стерегущий» передали Балтийскому флоту в 2007 году. Корветы проекта 20380 предназначены для борьбы с надводными кораблями и подлодками противника, артиллерийской поддержки морского десанта и патрулирования.

Ранее источник ТАСС в кораблестроительной отрасли сообщил, что корвет «Резкий» проекта 20380 войдет в состав Тихоокеанского флота России в мае. Корвет построен на Амурском судостроительном заводе.

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Даниил Иринин
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