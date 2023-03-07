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18:58, 7 марта 2023Культура

Группа «Город 312» заявила о приостановке концертной деятельности

Российская музыкальная группа «Город 312» заявила о приостановке концертной деятельности

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Российский музыкальный коллектив «Город 312» сообщил о приостановке концертной деятельности. Заявление опубликовано в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

По словам представителей «Города 312», причиной подобного решения стали проблемы со здоровьем солистки Светланы Назаренко. Известно, что состояние 52-летней артистки ухудшилось после перенесенной коронавирусной инфекции.

Отмечается, что певица долгое время не могла сделать паузу и уделить себе внимание. В публикации подчеркнули, что из-за плотного рабочего графика организм исполнительницы «потребовал особого внимания».

В настоящее время Назаренко находится в творческом отпуске. «Группа же не сбавляет обороты и пишет на студии новый материал», — заявили представители коллектива.

В феврале стало известно об отмене концертов российской рок-группы «Мумий Тролль» во всех городах грядущего тура. Гастроли, начало которых было запланировано на март 2023-го, были отменены по «независящим от организатора и артистов» причинам.

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Сергей Равин
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