Концерты группы «Мумий Тролль» отменили во всех городах тура

Концерты группы «Мумий Тролль» отменили во всех городах предстоящего тура

Концерты музыкальной группы «Мумий Тролль» отменили во всех городах предстоящего тура. Об этом сообщается в Telegram-канале «7×7 — Горизонтальная Россия».

Участники коллектива должны были выступить в Рязани, Пензе, Воронеже, Курске, Орле и Ярославле, однако по «независящим от организатора и артистов» причинам тур, начало которого было запланировано на март 2023-го, был отменен.

Весной прошлого года группа «Мумий Тролль» заявила о том, что перестанет выступать в российских городах до окончания специальной военной операции (СВО) на Украине, однако позже анонсировала концертный тур по стране.

Ранее стало известно, что концерты группы ДДТ в трех городах вновь перенесли на неопределенный срок. 17,19 и 21 февраля музыканты должны были выступить в Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге, однако «по независящим от группы и организаторов причинам» концерты были отменены.

ДДТ переносит концерты в третий раз: изначально выступления должны были состояться в 2020 году, позже их перенесли на 2022-й, а затем — на февраль 2023-го.