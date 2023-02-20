Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:32, 20 февраля 2023Культура

Концерты группы «Мумий Тролль» отменили во всех городах тура

Концерты группы «Мумий Тролль» отменили во всех городах предстоящего тура

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Концерты музыкальной группы «Мумий Тролль» отменили во всех городах предстоящего тура. Об этом сообщается в Telegram-канале «7×7 — Горизонтальная Россия».

Участники коллектива должны были выступить в Рязани, Пензе, Воронеже, Курске, Орле и Ярославле, однако по «независящим от организатора и артистов» причинам тур, начало которого было запланировано на март 2023-го, был отменен.

Весной прошлого года группа «Мумий Тролль» заявила о том, что перестанет выступать в российских городах до окончания специальной военной операции (СВО) на Украине, однако позже анонсировала концертный тур по стране.

Ранее стало известно, что концерты группы ДДТ в трех городах вновь перенесли на неопределенный срок. 17,19 и 21 февраля музыканты должны были выступить в Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге, однако «по независящим от группы и организаторов причинам» концерты были отменены.

ДДТ переносит концерты в третий раз: изначально выступления должны были состояться в 2020 году, позже их перенесли на 2022-й, а затем — на февраль 2023-го.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
При обстреле граничащего с Украиной российского региона погиб человек
В сети восхитились внешностью почтальонши в нерабочее время
«Аватар 2» снова обогнал «Титаник» по кассовым сборам
Меркель заявила о выигрыше для Украины благодаря Минским соглашениям
Раскрыты детали нападения на сына сотрудника тульского «Арсенала» в Швейцарии
Раскрыты сроки проведения ЕГЭ в 2023 году
Москвичей предупредили о погоде «с мужским характером»
Эрдоган выразил готовность рассмотреть возможность вступления Финляндии в НАТО
Концерты группы «Мумий Тролль» отменили во всех городах тура
В США сравнили военную помощь КНР России с билетом на «Титаник»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.