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10:42, 7 марта 2023Мир

Стало известно о претенденте на пост генсека НАТО

Repubblica: глава ЕК фон дер Ляйен может стать генсеком НАТО

Фото: Chris Emil Janssen / Globallookpress.com

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассчитывает на то, что ее переизберут на свой пост, однако уже прорабатывает и план «Б». Согласно ему, она может стать новым генсеком НАТО, пишет газета Repubblica.

По данным издания, такой план обретает все более четкие очертания. Впрочем, другие подробности не указаны.

В ноябре газете The New York Times также стали известны возможные претенденты на пост генсека НАТО. В список возможных кандидатов попали канадский вице-премьер с украинскими корнями Кристю Фриланд, министр обороны Великобритании Бен Уоллес, эстонский премьер Кая Каллас, словацкий президент Зузана Чапутова и экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.

Источники NYT утверждали, что Вашингтон хотел бы избрать нового генсека альянса до весны 2024 года.

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Виктория Кондратьева
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