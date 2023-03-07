Стало известно о претенденте на пост генсека НАТО

Repubblica: глава ЕК фон дер Ляйен может стать генсеком НАТО

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассчитывает на то, что ее переизберут на свой пост, однако уже прорабатывает и план «Б». Согласно ему, она может стать новым генсеком НАТО, пишет газета Repubblica.

По данным издания, такой план обретает все более четкие очертания. Впрочем, другие подробности не указаны.

В ноябре газете The New York Times также стали известны возможные претенденты на пост генсека НАТО. В список возможных кандидатов попали канадский вице-премьер с украинскими корнями Кристю Фриланд, министр обороны Великобритании Бен Уоллес, эстонский премьер Кая Каллас, словацкий президент Зузана Чапутова и экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.

Источники NYT утверждали, что Вашингтон хотел бы избрать нового генсека альянса до весны 2024 года.

