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16:30, 7 марта 2023Мир

ООН проведет переговоры с Россией на следующей неделе

Представители ООН проведут переговоры с делегацией из России в Женеве на следующей неделе

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Представители ООН на следующей неделе проведут переговоры с российской делегацией в Женеве, пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

Скорее всего, встреча коснется вопросов экспорта российского зерна и удобрений.

Кроме того, уже завтра, 8 марта, генсек ООН Антониу Гутерреш посетит Киев, чтобы обсудить с президентом республики Владимиром Зеленским вопрос продления черноморской зерновой инициативы.

Срок так называемой зерновой сделки, заключенной в июле 2022 года между Россией, Украиной, Турцией и ООН, истекает 18 марта. Суть соглашения — создание безопасного коридора для вывоза украинского зерна по Черному морю и снятие санкционных ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений. Это должно предотвратить кризис удобрений во всем мире, начавшийся как следствие боевых действий на Украине и антироссийских санкций.

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Виктория Кондратьева
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