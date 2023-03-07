Зеленский 8 марта встретится с генсеком ООН

Генсек ООН Гутерриш 8 марта посетит Украину и встретится с президентом страны Зеленским

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит 8 марта Украину, где встретится с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом рассказал официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, его цитирует ТАСС.

«В среду утром он встретится в Киеве с президентом Владимиром Зеленским для обсуждения продления зерновой сделки во всех аспектах этой темы, а также других связанных вопросов», — сообщил Дюжаррик, добавив, что после этого визита генсек вернется в Нью-Йорк.

Ранее Гутерриш назвал перспективы мира на Украине мрачными. «Война — это не решение. Жители Украины испытывают огромные страдания. Украинцам, россиянам и жителям других стран нужен мир. Хотя перспективы мира сегодня остаются мрачными, мы знаем, что полноценный, устойчивый мир должен быть основан на международном праве и Уставе ООН», — заявил генеральный секретарь ООН.