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15:51, 7 марта 2023Мир

Зеленский 8 марта встретится с генсеком ООН

Генсек ООН Гутерриш 8 марта посетит Украину и встретится с президентом страны Зеленским

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит 8 марта Украину, где встретится с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом рассказал официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, его цитирует ТАСС.

«В среду утром он встретится в Киеве с президентом Владимиром Зеленским для обсуждения продления зерновой сделки во всех аспектах этой темы, а также других связанных вопросов», — сообщил Дюжаррик, добавив, что после этого визита генсек вернется в Нью-Йорк.

Ранее Гутерриш назвал перспективы мира на Украине мрачными. «Война — это не решение. Жители Украины испытывают огромные страдания. Украинцам, россиянам и жителям других стран нужен мир. Хотя перспективы мира сегодня остаются мрачными, мы знаем, что полноценный, устойчивый мир должен быть основан на международном праве и Уставе ООН», — заявил генеральный секретарь ООН.

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Глеб Бажуткин
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