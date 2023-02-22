Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:49, 22 февраля 2023Мир

Генсек ООН назвал мрачными перспективы мира на Украине

Генсек ООН Гутерриш заявил, что перспективы мира на Украине остаются мрачными
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал перспективы мира на Украине мрачными. Об этом сообщает ТАСС.

«Война — это не решение. Жители Украины испытывают огромные страдания. Украинцам, россиянам и жителям других стран нужен мир. Хотя перспективы мира сегодня остаются мрачными, мы знаем, что полноценный, устойчивый мир должен быть основан на международном праве и Уставе ООН», — заявил Гутерриш в ходе своего выступления на открытии спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по Украине.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на предложения президента Украины Владимира Зеленского, озвученые в рамках «формулы мира». По ее словам, выдвинутые условия делают невозможным разговор о мире между государствами. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал украинскую «формулу мира» иллюзорной и исключил диалог двух стран на таких условиях.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Украинский Су-25 сбили в небе над Херсоном
Эксперт дала советы по похудению при одной тренировке в неделю
В Пентагоне высказались о закрытии каналов коммуникации с Россией
В США назвали войну Байдена на Украине подарком Китаю
Генсек ООН назвал мрачными перспективы мира на Украине
Пентагон предупредил Китай о последствиях из-за отношений с Россией
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 43,5 тысячи человек
G7 создаст инструмент для ужесточения контроля над соблюдением санкций
Подмосковные врачи спасли женщину с гигантской опухолью матки
Собчак раскрыла стоимость пальто Киркорова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.