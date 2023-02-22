Генсек ООН назвал мрачными перспективы мира на Украине

Генсек ООН Гутерриш заявил, что перспективы мира на Украине остаются мрачными

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал перспективы мира на Украине мрачными. Об этом сообщает ТАСС.

«Война — это не решение. Жители Украины испытывают огромные страдания. Украинцам, россиянам и жителям других стран нужен мир. Хотя перспективы мира сегодня остаются мрачными, мы знаем, что полноценный, устойчивый мир должен быть основан на международном праве и Уставе ООН», — заявил Гутерриш в ходе своего выступления на открытии спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по Украине.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на предложения президента Украины Владимира Зеленского, озвученые в рамках «формулы мира». По ее словам, выдвинутые условия делают невозможным разговор о мире между государствами. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал украинскую «формулу мира» иллюзорной и исключил диалог двух стран на таких условиях.