Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:18, 22 февраля 2023Бывший СССР

В России ответили на предложение Зеленского уйти из Крыма и Донбасса

Захарова заявила, что мир между Россией и Украиной на условиях Зеленского невозможен

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на предложения президента Украины Владимира Зеленского, озвученые в рамках «формулы мира». По ее словам, выдвинутые условия делают невозможным разговор о мире между государствами. Ее цитирует РИА Новости.

Захарова считает, что Зеленский выдвигает ультиматумы, представляя их в качестве мирных инициатив. «Последняя из них — 10 пунктов "формулы мира". Все они абсолютно оторваны от реалий. Нам предлагают сложить оружие, уйти из Крыма, Донбасса и Приазовья, выплатить репарации и пойти под трибунал. Разумеется, на таких условиях разговор невозможен», — сказала представитель МИД.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал украинскую «формулу мира» иллюзорной и исключил диалог двух стран на таких условиях.

В ноябре 2022 года, во время онлайн-выступления на саммите G20, Зеленский представил «формулу мира». Она состоит из 10 условий, выполнение которых, по мнению президента, обеспечит мир в стране.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Украина обстреляла приграничные поселения российского региона
Россиянин вонзил в брата металлический шампур и попал под следствие
Лось разбил голову гулявшей с собакой женщине и попал на видео
Во Франции объяснили успех России в обходе международных санкций
Оценено влияние землетрясений в Турции на российский спрос на жилье
Байден споткнулся при посадке в самолет в Варшаве
Россиянина осудили на 14 лет за насилие над 16-летней падчерицей
В МИД отметили сходство позиций России и Китая по глобальной безопасности
Названа худшая авиакомпания Европы
YouTube заблокировал канал Артемия Лебедева
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.