В России ответили на предложение Зеленского уйти из Крыма и Донбасса

Захарова заявила, что мир между Россией и Украиной на условиях Зеленского невозможен

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на предложения президента Украины Владимира Зеленского, озвученые в рамках «формулы мира». По ее словам, выдвинутые условия делают невозможным разговор о мире между государствами. Ее цитирует РИА Новости.

Захарова считает, что Зеленский выдвигает ультиматумы, представляя их в качестве мирных инициатив. «Последняя из них — 10 пунктов "формулы мира". Все они абсолютно оторваны от реалий. Нам предлагают сложить оружие, уйти из Крыма, Донбасса и Приазовья, выплатить репарации и пойти под трибунал. Разумеется, на таких условиях разговор невозможен», — сказала представитель МИД.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал украинскую «формулу мира» иллюзорной и исключил диалог двух стран на таких условиях.

В ноябре 2022 года, во время онлайн-выступления на саммите G20, Зеленский представил «формулу мира». Она состоит из 10 условий, выполнение которых, по мнению президента, обеспечит мир в стране.