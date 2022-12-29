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09:13, 29 декабря 2022Россия

Лавров назвал иллюзорной «формулу мира» Зеленского

Лавров исключил переговоры России и Украины по «формуле мира» Зеленского
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал «формулу мира», которую предложил президент Украины Владимир Зеленский для урегулирования конфликта в стране. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Оценка России

Глава российского МИД назвал формулу Зеленского иллюзорной и исключил диалог двух стран на таких условиях. По его словам, Украина не готова к общению.

Выдвигая разного рода идеи и «формулы мира», Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты Россией репараций, явки «с повинной в международные трибуналы» и т.п. Разумеется, мы на таких условиях ни с кем разговаривать не будем

Сергей Лавровглава МИД России

Ранее Кремль также комментировал инициативу, выдвинутую украинским лидером. Официальный представитель администрации президента России Дмитрий Песков заявил, что инициативы Зеленского направлены не на мир, а на продолжение боевых действий. По его мнению, Киеву необходимо признать существующие реалии.

Вероятность переговоров

Лавров в беседе с агентством рассказал, что Москва не отказывалась от дипломатического урегулирования конфликта. Он напомнил, что сразу после начала спецоперации Зеленский предложил России сесть за стол переговоров. Москва приняла его приглашение и провела несколько встреч с украинскими представителями.

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Министр отметил, что раунды переговоров показали возможность найти «взаимоприемлемые договоренности». Однако в процессе диалога обнаружилась «полная несамостоятельность Зеленского в принятии важных решений». «Уже в апреле по указке англосаксов, заинтересованных в продолжении боевых действий, он быстро прекратил переговоры и резко ужесточил свою позицию», — подчеркнул Лавров.

«Формула мира»

В ходе обращения к лидерам стран G7 Зеленский назвал три шага, которые приведут к миру на территории Украины. Он потребовал предоставить Киеву современное оружие, оказать стране помощь в восстановлении финансовой, энергетической и социальной стабильности в 2023 году и выполнить «формулу мира», которую он называл ранее.

Мир знает нашу позицию. Это уважение Устава ООН, уважение нашей территориальной целостности, уважение к нашему народу и надлежащая ответственность за террор — это наказание всем виновным и полное возмещение Россией причиненного нам ущерба

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Президент Украины представил «формулу мира» во время онлайн-выступления на саммите G20 в ноябре. Она состоит из десяти условий, выполнение которых обеспечит восстановление мира в стране. Среди них — прекращение боевых действий, обеспечение ядерной, энергетической и продовольственной безопасности Украины.

Новыми призывами президента стали восстановление «радиационной безопасности» на Запорожской АЭС, ввод потолка цен на российские энергоресурсы и расширение зерновой сделки.

Спецоперация России на Украине

Специальная операция России в Донбассе началась 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Действия страны стали ответом на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

21 сентября Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах страны. Глава Минобороны страны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. 28 октября Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации.

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Марина Совина
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