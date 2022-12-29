Лавров назвал иллюзорной «формулу мира» Зеленского
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал «формулу мира», которую предложил президент Украины Владимир Зеленский для урегулирования конфликта в стране. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.
Оценка России
Глава российского МИД назвал формулу Зеленского иллюзорной и исключил диалог двух стран на таких условиях. По его словам, Украина не готова к общению.
Выдвигая разного рода идеи и «формулы мира», Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты Россией репараций, явки «с повинной в международные трибуналы» и т.п. Разумеется, мы на таких условиях ни с кем разговаривать не будем
Ранее Кремль также комментировал инициативу, выдвинутую украинским лидером. Официальный представитель администрации президента России Дмитрий Песков заявил, что инициативы Зеленского направлены не на мир, а на продолжение боевых действий. По его мнению, Киеву необходимо признать существующие реалии.
Вероятность переговоров
Лавров в беседе с агентством рассказал, что Москва не отказывалась от дипломатического урегулирования конфликта. Он напомнил, что сразу после начала спецоперации Зеленский предложил России сесть за стол переговоров. Москва приняла его приглашение и провела несколько встреч с украинскими представителями.
Министр отметил, что раунды переговоров показали возможность найти «взаимоприемлемые договоренности». Однако в процессе диалога обнаружилась «полная несамостоятельность Зеленского в принятии важных решений». «Уже в апреле по указке англосаксов, заинтересованных в продолжении боевых действий, он быстро прекратил переговоры и резко ужесточил свою позицию», — подчеркнул Лавров.
«Формула мира»
В ходе обращения к лидерам стран G7 Зеленский назвал три шага, которые приведут к миру на территории Украины. Он потребовал предоставить Киеву современное оружие, оказать стране помощь в восстановлении финансовой, энергетической и социальной стабильности в 2023 году и выполнить «формулу мира», которую он называл ранее.
Мир знает нашу позицию. Это уважение Устава ООН, уважение нашей территориальной целостности, уважение к нашему народу и надлежащая ответственность за террор — это наказание всем виновным и полное возмещение Россией причиненного нам ущерба
Президент Украины представил «формулу мира» во время онлайн-выступления на саммите G20 в ноябре. Она состоит из десяти условий, выполнение которых обеспечит восстановление мира в стране. Среди них — прекращение боевых действий, обеспечение ядерной, энергетической и продовольственной безопасности Украины.
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