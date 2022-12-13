Кремль оценил три предложения Зеленского для наступления мира на Украине

Песков заявил, что предложения Зеленского направлены на продолжение боевых действий

Три шага, озвученные президентом Украины Владимиром Зеленским, направлены не на мир, а на продолжение боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, продвижения к завершению конфликта не будет, если Украина не признает существующие реалии. Представитель Кремля подчеркнул, что реалии говорят о том, что в результате референдумов в России появились новые субъекты.

Ранее Зеленский во время обращения к лидерам стран G7 назвал три шага, которые приблизят наступление мира на территории страны. Украинский лидер заявил, что первый шаг заключается в предоставлении Киеву современных танков, артиллерии, снарядов, а также более реактивной артиллерии и более дальнобойных ракет. Второй шаг — оказание поддержки в достижении финансовой, энергетической и социальной стабильности на Украине в 2023 году, в частности, обеспечение надежной защиты украинской энергетики от ударов. Третий шаг — выполнение «формулы мира», предложенной президентом Украины ранее, а также созыв саммита Global Peace Formula Summit.

Формула мира, предложенная Зеленским, включает десять шагов, которые, по мнению украинских властей, позволят достичь мира в стране. Среди них — прекращение боевых действий, обеспечение ядерной, энергетической и продовольственной безопасности Украины.