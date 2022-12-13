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13:17, 13 декабря 2022Россия

Кремль оценил три предложения Зеленского для наступления мира на Украине

Песков заявил, что предложения Зеленского направлены на продолжение боевых действий

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Три шага, озвученные президентом Украины Владимиром Зеленским, направлены не на мир, а на продолжение боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, продвижения к завершению конфликта не будет, если Украина не признает существующие реалии. Представитель Кремля подчеркнул, что реалии говорят о том, что в результате референдумов в России появились новые субъекты.

Ранее Зеленский во время обращения к лидерам стран G7 назвал три шага, которые приблизят наступление мира на территории страны. Украинский лидер заявил, что первый шаг заключается в предоставлении Киеву современных танков, артиллерии, снарядов, а также более реактивной артиллерии и более дальнобойных ракет. Второй шаг — оказание поддержки в достижении финансовой, энергетической и социальной стабильности на Украине в 2023 году, в частности, обеспечение надежной защиты украинской энергетики от ударов. Третий шаг — выполнение «формулы мира», предложенной президентом Украины ранее, а также созыв саммита Global Peace Formula Summit.

Формула мира, предложенная Зеленским, включает десять шагов, которые, по мнению украинских властей, позволят достичь мира в стране. Среди них — прекращение боевых действий, обеспечение ядерной, энергетической и продовольственной безопасности Украины.

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Варвара Кошечкина
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