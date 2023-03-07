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09:01, 7 марта 2023Ценности

Россиянки назвали самые лучшие подарки на 8 Марта

Россиянки назвали цветы, деньги и ювелирные украшения самыми лучшими подарками на 8 Марта

Фото: Kari Shea / Unsplash

Россиянки назвали самые лучшие подарки на 8 Марта. Соответствующие результаты опроса маркетплейса «СберМегаМаркет» и исследовательской компании Tiburon Research поступили в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 7 марта.

Выяснилось, что 64 процента опрошенных женщин хотели бы получить в подарок цветы. Кроме того, 54 процента респонденток отметили среди приоритетных презентов деньги, а 53 процента — ювелирные украшения. Что касается косметики, парфюма и подарочных сертификатов, то их предпочли бы 46 процентов участниц опроса.

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В то же время менее распространенными презентами оказались гаджеты (38 процентов), одежда и обувь (34 процента), товары для дома (31 процент) и бытовая техника (29 процентов). Список замыкают сладости и алкоголь, компьютеры и ноутбуки, товары для здоровья и спорта. Однако, по данным «СберМегаМаркета», в 2022 году данный список выглядел иначе. Тогда самыми популярными были миксеры, смартфоны, смарт-приставки и роботы-пылесосы, утверждают эксперты.

Также уточняется, что получить желаемые подарки на 8 Марта хотят все опрошенные женщины. При этом они признались, что и сами любят радовать своих близких. Так, 77 процентов респонденток планируют поздравить мам, подруг, дочерей, бабушек и коллег. Среди мужчин эта доля еще выше и составляет 83 процента, отмечают специалисты.

В феврале стали известны суммы трат россиян на подарки к 23 Февраля и 8 Марта. Представители ЮMoney и Lamoda проанализировали онлайн-покупки граждан с 1 по 14 февраля 2023 года и сравнили полученные данные с аналогичным периодом прошлого года. Выяснилось, что продажи украшений выросли в 5,3 раза, при этом средний чек стал меньше на четыре процента по сравнению с 2022 годом и составил 4746 рублей.

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Мария Винар
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