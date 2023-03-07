Военные самолеты столкнулись под Римом

Два самолета ВВС Италии столкнулись под Римом, оба пилота погибли

Два самолета Siai Marchetti 208 ВВС Италии столкнулись под Римом во время военных учений. Об этом сообщает издание Repubblica.

Катастрофа произошла примерно в 20 километрах к северо-востоку от Рима. Пилоты обоих самолетов погибли. На месте уже работают сотрудники полиции и спасатели.

Всего в учениях участвовало четыре воздушных судна, но два других самолета остались целы. Другие подробности не сообщаются.

В конце января греческий военный истребитель F-4 потерпел крушение у города Андравида в Ионическом море. Место крушения самолета находилось примерно в 40 километрах от базы.