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15:11, 7 марта 2023Мир

Военные самолеты столкнулись под Римом

Два самолета ВВС Италии столкнулись под Римом, оба пилота погибли

Фото: SCDBob / Wikimedia

Два самолета Siai Marchetti 208 ВВС Италии столкнулись под Римом во время военных учений. Об этом сообщает издание Repubblica.

Катастрофа произошла примерно в 20 километрах к северо-востоку от Рима. Пилоты обоих самолетов погибли. На месте уже работают сотрудники полиции и спасатели.

Всего в учениях участвовало четыре воздушных судна, но два других самолета остались целы. Другие подробности не сообщаются.

В конце января греческий военный истребитель F-4 потерпел крушение у города Андравида в Ионическом море. Место крушения самолета находилось примерно в 40 километрах от базы.

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Виктория Кондратьева
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