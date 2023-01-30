Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:04, 30 января 2023Мир

Стало известно о крушении греческого военного самолета

CNN Turk: греческий истребитель F-4 потерпел крушение в Ионическом море

Фото: Wikipedia

Греческий военный истребитель F-4 потерпел крушение у города Андравида в Ионическом море. Об этом сообщает CNN Turk.

Отмечается, что два пилота во время тренировочного полета активировали систему безопасности перед тем, как самолет рухнул. Место крушения самолета находится примерно в 40 километрах от базы. В районе продолжаются поисково-спасательные работы.

Ранее 28 января стало известно, что два самолета ВВС Индии разбились в штате Мадхья-Прадеш во время тренировочных учений. Истребители вылетели с базы ВВС страны в Гвалиоре.

Sukhoi Су-30 и Mirage 2000 могли столкнуться в воздухе. Также сообщалось, что пилот истребителя Mirage 2000 погиб. Два других летчика, управлявших Су-30, уже проходят лечение в больнице.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Минобороны отчиталось об остановке военно-биологических программ США на Украине
Названа страна Европы с самым доступным бензином
Названы самые дешевые авианаправления из Москвы весной
Суд изъял в пользу государства квартиру бывшего главы Кингисеппской таможни
Рябков оценил отношения Москвы и Вашингтона в разговоре с новым послом США
Стало известно о положительной динамике в отношениях между УЕФА и РФС
Минобороны России допустило причастность США к возникновению COVID-19
Вышел трейлер хоррора «Бугимен» по мотивам рассказа Стивена Кинга
Российский генерал объяснил проблемы в армии реформами экс-министра обороны
«Роскосмос» рассказал о начале пневмоиспытаний «Ангары-НЖ»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.