Стало известно о крушении греческого военного самолета

CNN Turk: греческий истребитель F-4 потерпел крушение в Ионическом море

Греческий военный истребитель F-4 потерпел крушение у города Андравида в Ионическом море. Об этом сообщает CNN Turk.

Отмечается, что два пилота во время тренировочного полета активировали систему безопасности перед тем, как самолет рухнул. Место крушения самолета находится примерно в 40 километрах от базы. В районе продолжаются поисково-спасательные работы.

Ранее 28 января стало известно, что два самолета ВВС Индии разбились в штате Мадхья-Прадеш во время тренировочных учений. Истребители вылетели с базы ВВС страны в Гвалиоре.

Sukhoi Су-30 и Mirage 2000 могли столкнуться в воздухе. Также сообщалось, что пилот истребителя Mirage 2000 погиб. Два других летчика, управлявших Су-30, уже проходят лечение в больнице.