Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:00, 28 января 2023Мир

Стали известны подробности крушения двух самолетов ВВС Индии

News 18: потерпевшие крушение истребители ВВС Индии могли столкнуться в воздухе

Кадр: news18

Два потерпевших крушение самолета ВВС Индии, Sukhoi Су-30 и Mirage 2000, могли столкнуться в воздухе. Подробности инцидента раскрыло издание News 18.

Также стало известно, что пилот истребителя Mirage 2000 погиб. Два других летчика, управлявших Су-30, уже проходят лечение в больнице.

Материалы по теме:
Летающая смерть США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
Летающая смертьСША создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
28 августа 2020
Первый серийный Су-57 разбился Истребитель пятого поколения проходил летные испытания
Первый серийный Су-57 разбилсяИстребитель пятого поколения проходил летные испытания
24 декабря 2019

Ранее 28 января сообщалось, что два самолета ВВС Индии разбились в штате Мадхья-Прадеш во время тренировочных учений. Истребители вылетели с базы ВВС страны в Гвалиоре.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Украина захотела получить от Запада 24 истребителя
В Росгвардии заявили об уничтожении стоянки лодок ВСУ для переправы через Днепр
Стали известны подробности крушения двух самолетов ВВС Индии
В ЛНР заявили об обстреле поселка Новоайдар со стороны ВСУ
Ученые назвали лучшее время дня для тренировок
Россияне побили рекорд по переводам в соседние страны
В одном регионе Украины заявили о самых больших сложностях с электроэнергией
В МИД РФ указали на положение ЕС после взрывов на «Северных потоках»
Стало известно об уничтожении ВСУ собственного Су-25 под Краматорском
В США начались протесты после смерти афроамериканца от рук полиции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.