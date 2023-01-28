Стали известны подробности крушения двух самолетов ВВС Индии

News 18: потерпевшие крушение истребители ВВС Индии могли столкнуться в воздухе

Два потерпевших крушение самолета ВВС Индии, Sukhoi Су-30 и Mirage 2000, могли столкнуться в воздухе. Подробности инцидента раскрыло издание News 18.

Также стало известно, что пилот истребителя Mirage 2000 погиб. Два других летчика, управлявших Су-30, уже проходят лечение в больнице.

Ранее 28 января сообщалось, что два самолета ВВС Индии разбились в штате Мадхья-Прадеш во время тренировочных учений. Истребители вылетели с базы ВВС страны в Гвалиоре.