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12:50, 7 марта 2023Мир

В Кремле назвали руководителей конфликта на Украине

Пресс-секретарь Песков: кризисом на Украине руководит не невидимая рука, а США
Начало событий в новости Глава МИД Китая рассказал о «невидимой руке» украинского конфликта

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с китайскими дипломатами, говорившими, что кризисом на Украине руководит невидимая рука: по его словам, стоящие за Киевом очевидны, и это, в первую очередь, Вашингтон. Цитату приводит РИА Новости.

Так он прокомментировал слова главы китайской дипломатии Цинь Гана о том, что кризисом руководит невидимая рука. «Шутка знаете в чем? Эта рука не невидимая, эта рука — видимая. И эта рука — Соединенных Штатов Америки», — подчеркнули в Кремле.

Он также назвал Вашингтон виновным в эскалации конфликта, поскольку, по мнению Пескова, местные власти не хотят «завершения этой войны».

По мнению же китайского дипломата, «невидимая рука» использует кризис на Украине для достижения определенных геополитических целей. Впрочем, он не указал, кого имеет в виду.

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Виктория Кондратьева
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