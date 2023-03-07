Глава МИД Китая рассказал о «невидимой руке» украинского конфликта

Глава МИД Китая: украинским конфликтом управляет «невидимая рука», толкающая к эскалации

Украинским конфликтом управляет «невидимая рука», которая толкает его к эскалации и затягиванию. Об этом рассказал глава МИД Китая Цинь Ган, передает Reuters.

По словам дипломата, «невидимая рука» использует кризис на Украине для достижения определенных геополитических целей. Он призвал к скорейшему началу диалога.

«Конфликт, санкции и давление не решат проблему… Процесс мирных переговоров должен начаться как можно скорее, и следует уважать законные интересы безопасности всех сторон», — заявил Цинь.

Глава МИД также подтвердил, что Пекин не предоставил оружия ни одной из сторон украинского конфликта, несмотря на громкие предупреждения официальных лиц США о неуказанных «последствиях» для Китая, если он направит помощь России.

Ранее министр иностранных дел Китая Цинь Ган обвинил США в двойных стандартах. «Китайский народ имеет право спросить: почему США говорят об уважении суверенитета и территориальной целостности по украинскому вопросу, но не уважают суверенитет и территориальную целостность Китая по тайваньскому вопросу?» — заявил министр.

Глава ведомства также отметил, что Соединенные Штаты призывают Китай не поставлять оружие России, при этом на протяжении долгого времени вооружают Тайвань в нарушение двустороннего коммюнике от 17 августа 1982 года.