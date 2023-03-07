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07:58, 7 марта 2023Мир

Китай обвинил США в двойных стандартах

Глава МИД Китая Цинь Ган обвинил США в двойных стандартах в отношении Украины и Тайваня

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган обвинил США в двойных стандартах. Об том сообщает РИА Новости.

«Китайский народ имеет право спросить: почему США говорят об уважении суверенитета и территориальной целостности по украинскому вопросу, но не уважают суверенитет и территориальную целостность Китая по тайваньскому вопросу?» — заявил министр.

Глава ведомства также отметил, что Соединенные Штаты призывают Китай не поставлять оружие России, при этом на протяжении долгого времени вооружают Тайвань в нарушение двустороннего коммюнике от 17 августа 1982 года.

По его словам, Китай не является стороной конфликта на Украине. Он также добавил, что страна не поставляет оружие ни Москве, ни Киеву. «На каком основании сваливать ответственность на Китай и даже вводить санкции и угрожать? Мы никогда этого не примем», — сказал он.

Цинь Ган заявил, что с помощью санкций невозможно урегулировать конфликт. Он призвал как можно скорее начать диалог.

1 марта американская сторона одобрила продажу вооружений Тайваню на 619 миллионов долларов, в том числе боеприпасов для самолетов F-16. Представитель Госдепа заявил, что сделка соответствует законодательству США, в том числе закону об отношениях с Тайванем, и не противоречит политике одного Китая.

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Марина Совина
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