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17:53, 7 марта 2023Ценности

Агата Муцениеце снялась обнаженной и поделилась результатом с подписчиками

Актриса Агата Муцениеце снялась обнаженной в рекламе премьеры в театре Crave

Фото: @cravemoscow

Популярная актриса Агата Муцениеце поделилась результатом откровенной фотосессии с подписчиками. Соответствующие снимки она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

34-летняя телезвезда снялась обнаженной в красном свете под люстрой. На размещенных кадрах видно, что волосы знаменитости собраны в пучок. Известно, что в таком образе блогерша снялась для рекламы предстоящей премьеры в театре Crave.

Поклонники восхитились внешним видом Муцениеце в комментариях под постом. «Красотка», «Просто вау», «Секси», «Самая лучшая», — высказывались многочисленные фанаты.

В августе 2022 года Муцениеце поделилась проектом своего загородного участка. Актриса решила расположить на территории веранду и зону для отдыха и приготовления пищи, детскую площадку с качелями и перекладинами, а также автомобильную стоянку с навесом.

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Карина Черных
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