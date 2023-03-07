Нападение алабая на россиянку попало на видео

Нападение алабая на женщину в Крыму попало на видео

В Алуште на южном берегу Крыма на женщину напал алабай. Инцидент попал на видео с камер наружного наблюдения, запись публикует Telegram-канал «Mash на волне».

Россиянка возвращалась домой со своей знакомой, но по дороге на них напала собака. На обнародованных кадрах видно, что животное было без поводка. Алабай сначала бросается на одну женщину, потом — на другую. В результате вторая получила открытый перелом кисти.

Оттащить пса смог только хозяин, повалив на землю и удерживая руками и ногами. Уточняется, что собаку изолировали и отдали под наблюдение кинологам. Он и раньше проявлял агрессию — укусил сына хозяев за плечо.

Ранее в Санкт-Петербурге алабай сбежал от хозяина и покусал семь человек. Полиции пришлось применить оружие, чтобы его остановить.