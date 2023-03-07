Пропавшая 30 лет назад и признанная мертвой женщина нашлась живой за границей

Insider: американка, которая исчезла 30 лет назад и была признана мертвой, нашлась живой

Жительница американского города Питтсбург, штат Пенсильвания, которая исчезла 30 лет назад и была признана мертвой, нашлась живой за границей. Об этом сообщает Insider.

В 1990-х годах у Патрисии Копты, которой сейчас 83 года, диагностировали деменцию. Спустя два года женщина пропала. Ее муж Боб Копта перебрал все возможные средства, чтобы ее найти. Он публиковал объявления в газетах и даже обращался к экстрасенсу, но все его усилия оказались напрасны. В конце концов местные власти признали Патрисию Копту умершей.

В 1999 году пропавшую женщину нашли на севере Пуэрто-Рико. Она бесцельно бродила по улицам и не могла объяснить, кто она и откуда. С тех пор американка жила в доме престарелых. Лишь спустя много лет она начала рассказывать о своем прошлом. Сотрудники дома престарелых связались с полицией Пенсильвании, и те смогли подтвердить ее личность благодаря образцам ДНК.

Семья женщины была в шоке, когда узнала, что их родственница жива и находится в Пуэрто-Рико. Ее муж заявил, что испытал большое облегчение, когда узнал о судьбе исчезнувшей супруги.

«Она боялась, что ее упекут в больницу. Предположительно, это и стало причиной ее решения сбежать из страны», — пояснили в полиции. Сестра Патрисии Копты Глория Смит рассказала, что до брака ее сестра часто ездила в Пуэрто-Рико с друзьями.

Она отметила, что была бы рада отправиться на остров, чтобы навестить сестру. «Не важно, узнает она меня или нет, — призналась женщина. — Я все равно хочу увидеть ее, обнять и сказать, что люблю ее».

Ранее сообщалось, что школьница из немецкого города Целле ушла из дома, нашлась две недели спустя в другой стране и оказалось, что потеряла память. Отец девочки предположил, что потеря памяти вызвана стрессом из-за введенного в пандемию коронавируса режима строгих ограничений.