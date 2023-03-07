Российские военные начали отрезать ВСУ в Авдеевке от путей снабжения

Командир Игнат заявил, что дивизион «Корса» отрезает ВСУ в Авдеевке от путей снабжения

Реактивный дивизион «Корса» начал отрезать части Вооруженных сил Украины в Авдеевке в Донецкой народной республике (ДНР) от путей снабжения, чтобы вызвать снарядный голод и нехватку личного состава. Об этом РИА Новости рассказал командир взвода с позывным Игнат.

Как заявил российский военный, дивизион, в частности его подразделение, наносит огневое поражение по местам скопления резервов и пунктам постоянной дислокации и накопления бронетехники.

По его словам, логистические поставки для ВСУ поступают из Константиновки, поэтому российской армии важно перерезать это направление и установить полный огневой контроль над трассой, над всеми прилегающими дорогами.

Ранее Министерство обороны России показало кадры применения высокоточных боеприпасов нового поколения при поражении ангара с бронетехникой и автомобилями ВСУ в районе Авдеевки.