Минобороны показало применение новых высокоточных боеприпасов

Минобороны России показало кадры применения новых высокоточных боеприпасов против ВСУ

Министерство обороны России показало кадры применения высокоточных боеприпасов нового поколения при поражении ангара с бронетехникой и автомобилями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Отмечается, что боеприпас применили по установленному разведкой ангару в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики (ДНР), в котором ВСУ хранили и ремонтировали бронетехнику. Доразведку провели с помощью беспилотника.

Боеприпас попал в центр ангара, пробил перекрытие и взорвался внутри, уничтожив бронетехнику и автомобили ВСУ.

Ранее Минобороны России показало кадры применения дронов-камикадзе «Бумеранг» подразделениями Воздушно-десантных войск.

В феврале в «Ростехе» сообщили, что предприятия госкорпорации нарастили производство дронов-камикадзе «Куб» и «Ланцет», а также реактивных систем залпового огня «Торнадо-С». «Куб» и «Ланцет» несут боевые части весом три килограмма, а их максимальная скорость составляет 130 километров в час.