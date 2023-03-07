Белый дом отказался объяснять отсутствие Батуриной в санкционных списках

Белый дом отказался объяснять отсутствие Евтушенкова и Батуриной в санкционных списках

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась объяснять отсутствие в санкционных списках США основателя АФК «Система» Владимира Евтушенкова и богатейшей женщины России Елены Батуриной, которые, по версии американских СМИ, имели связи с сыном американского президента Джо Байдена Хантером. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я просто не высказываюсь отсюда на какие-либо темы, имеющие отношения к его сыну», — ответила Жан-Пьер на вопрос журналиста об отсутствии Батуриной в санкционных списках.

Пресс-секретарь Белого дома переадресовала семье Байдена все вопросы касательно торговле влиянием со стороны его сына.

В прошлом году журналисты уже указывали представителям Белого дома на то, что Батурина пока не попала под американские санкции. Утверждалось, что сын американского лидера Хантер Байден получал деньги от Батуриной на протяжении нескольких лет.