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19:49, 7 марта 2023Россия

Белгородские власти отреагировали на видео с обращением мобилизованных

Губернатор Гладков о видео с обращением мобилизованных: запрос в Минобороны направлен

Фото: Михаил Андроник / РИА Новости

Запрос по видеообращению мобилизованных жителей Белгородской области, которые проходят службу в Донецкой народной республике, был направлен в Минобороны России. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

До этого в соцсетях распространился видеоролик, на котором бойцы теробороны Белгородской области рассказали, что их якобы перевезли в ДНР и без соответствующей подготовки отправили «штурмовать деревни».

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В ответ на это белгородские власти пояснили, что мужчины были призваны в рамках частичной мобилизации и прошли военную подготовку. «Вместе с военным прокурором 56 военной прокуратуры гарнизона встретились с их родственниками. Постарались успокоить. Все необходимые запросы в Министерство обороны России и в военную прокуратуру сделаны», — написал Гладков.

Кроме того, губернатор Белгородской области пообещал направить своего представителя к мобилизованным. Он готов предоставлять всю информацию по ситуацию родственникам резервистов.

В конце января сообщалось, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко пообещал разобраться с жалобами жен мобилизованных на вшей. До этого жительницы Приморья записали видеообращение, в котором рассказали президенту России Владимиру Путину, что обмундирование их мужчин пришло в негодность и новое им не выдают. По информации женщин, командование не предоставляет добровольцам никакой возможности соблюдать личную гигиену.

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Анна Щербакова
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