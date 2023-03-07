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12:17, 7 марта 2023Ценности

Белла Хадид снялась в латексном платье без нижнего белья

Модель Белла Хадид снялась в латексном платье без нижнего белья для рекламы косметики

Фото: @ballahadid

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид снялась в откровенном наряде для рекламы бренда косметики Charlotte Tilbury. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенных снимках 26-летняя знаменитость запечатлена в белом платье из латекса. Также видно, что на время съемки манекенщица решила отказаться от нижнего белья. Ее образ дополнили пышная укладка и макияж в коричневых тонах.

Поклонники восхитились образом звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал 1,3 миллиона лайков. «Самая красивая женщина в мире», «Великолепная», «Легенда», «Фантастическая супермодель», «Королева подиума», — высказывались они.

В феврале Белла Хадид показала тело в рекламной кампании Victoria's Secret. В опубликованном видеоролике 26-летняя знаменитость позировала вместе с другими манекенщицами. Для съемки она примерила комплект нижнего белья голубого цвета, состоящий из бюстгальтера и трусов с кружевной окантовкой.

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Мария Винар
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