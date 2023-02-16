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10:49, 16 февраля 2023Ценности

Белла Хадид показала тело в рекламе нижнего белья

Модель Белла Хадид показала тело в рекламе нижнего белья бренда Victoria's Secret

Кадр: Victoria's Secret

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид показала тело в рекламной кампании Victoria's Secret. Соответствующее видео появилось на странице бренда в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенном ролике 26-летняя знаменитость позировала вместе с другими манекенщицами. Для съемки она примерила комплект нижнего белья голубого цвета, состоящий из бюстгальтера и трусов с кружевной окантовкой.

В макияже визажисты сделали акцент на легкость и естественность, нанеся на губы модели нюдовую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили ее волосы и аккуратно уложили их набок.

Ранее Белла Хадид развеселила фанатов новым нарядом. Звезда прошлась по улицам Нью-Йорка в розовом платье в белую клетку и кожаном плаще в сочетании с черными сапогами на шнуровке Alexander McQueen. При этом в руках она держала сумку бренда Florist за 410 долларов (30 тысяч рублей). Ее образ дополнили украшения марки BonBonWhims и вязаная розовая шапка с аппликацией в виде цветка.

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Мария Винар
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