Беллу Хадид сравнили с пенсионеркой из-за новой шапки

Супермодель Беллу Хадид сравнили с пенсионеркой из-за вязаной розовой шапки

Американская супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид развеселила фанатов новым нарядом. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте Daily Mail.

26-летняя знаменитость прошлась по улицам Нью-Йорка в розовом платье в белую клетку и кожаном плаще в сочетании с черными сапогами на шнуровке Alexander McQueen. При этом в руках она держала сумку бренда FLORIST за 410 долларов (30 тысяч рублей). Ее образ дополнили украшения марки BONBONWHIMS и вязаная розовая шапка с аппликацией в виде цветка.

Читателей издания рассмешил головной убор манекенщицы, из-за которого они сравнили ее с пенсионеркой в комментариях. «Шапка похожа на одежду старушки», «Почему она выглядит как пенсионерка?», «Моя бабушка носит точно такую же шапку», «Где она берет эти уродские вещи?» — написали пользователи сети.

В декабре Пуховик Кендалл Дженнер за полмиллиона рублей также стал мемом в сети. Телезвезда снялась в укороченном кожаном бомбере цвета хаки люксового бренда Loewe. Поклонники не оценили верхнюю одежду манекенщицы и прозвали объемную куртку самой уродливой в мире.

