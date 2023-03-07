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01:38, 7 марта 2023Россия

В Госдуме призвали избегать проволочек в процессе поддержки военнослужащих

RT: депутат Бессараб призвала избегать проволочек в процессе поддержки военнослужащих
Светлана Бессараб

Светлана Бессараб. Фото: пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя в беседе с RT идею тиражировать на всю страну проект по созданию «паспорта семьи мобилизованного», призвала избегать проволочек в процессе поддержки военнослужащих.

Как заявила депутат, сопровождение семей военнослужащих в том или ином формате уже работает в каждом российском регионе. По ее словам, все гарантии военным нужно будет внести в «паспорт мобилизованного». Как считает Бессараб, нововведение позволит «исключить бюрократию».

В понедельник, 6 марта, президент России Владимир Путин одобрил идею распространить в стране проект по созданию «паспорта семьи мобилизованного». По задумке, в нем будут отображаться потребности каждой семьи военнослужащего.

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Марина Совина
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