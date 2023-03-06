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14:23, 6 марта 2023Россия

Путин одобрил идею «паспорта семьи мобилизованного»

Путин одобрил идею распространить в РФ проект по созданию «паспорта семьи мобилизованного»
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин одобрил идею распространить в стране проект по созданию «паспорта семьи мобилизованного». По задумке, в нем будут отображаться потребности каждой семьи военнослужащего, передает ТАСС.

О подобном проекте Путину рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков во время встречи по видеосвязи в понедельник, 6 марта. Он подчеркнул, что идею уже успешно реализовали в регионе.

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«Хочу вас поблагодарить за инициативы по поддержке специальной военной операции и прежде всего, конечно, семей наших военнослужащих», — отметил Путин, комментируя предложение Шумкова.

13 января президент России дал поручение освободить от воинской обязанности мобилизованных врачей.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября 2022 года. Уже в октябре глава Минобороны Сергей Шойгу доложил о ее завершении. Министр тогда подчеркнул, что в ряды Вооруженных сил РФ призвали 300 тысяч человек.

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Анна Щербакова
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