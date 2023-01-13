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14:34, 13 января 2023Россия

Путин поручил освободить от воинской обязанности мобилизованных врачей

Президент Путин дал поручение освободить от воинской обязанности мобилизованных врачей

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин дал поручение освободить от воинской обязанности мобилизованных врачей. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Соответствующее поручение глава государства дал Министерству обороны и Минздраву по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Представить предложения по освобождению от исполнения воинской обязанности протезистов, врачей-ортопедов и врачей иных специальностей, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации», — говорится на официальном сайте президента.

Срок выполнения президентского поручения — 1 февраля 2023 года.

21 сентября в России началась частичная мобилизация. Уже 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил о ее завершении. Он заявил, что в ряды Вооруженных сил призвали 300 тысяч человек.

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Марк Леонов
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