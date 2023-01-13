Путин поручил освободить от воинской обязанности мобилизованных врачей

Президент Путин дал поручение освободить от воинской обязанности мобилизованных врачей

Президент России Владимир Путин дал поручение освободить от воинской обязанности мобилизованных врачей. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Соответствующее поручение глава государства дал Министерству обороны и Минздраву по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Представить предложения по освобождению от исполнения воинской обязанности протезистов, врачей-ортопедов и врачей иных специальностей, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации», — говорится на официальном сайте президента.

Срок выполнения президентского поручения — 1 февраля 2023 года.

21 сентября в России началась частичная мобилизация. Уже 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил о ее завершении. Он заявил, что в ряды Вооруженных сил призвали 300 тысяч человек.