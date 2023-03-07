В США рассказали об ошибке Байдена

Сенатор Салливан: конфликт на Украине выявил ошибку политики администрации Джо Байдена

Американский сенатор от штата Аляска Дэн Салливан заявил, что конфликт на Украине выявил стратегическую ошибку президента США Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думаю, что вторжение выявило то, насколько безрассудная энергетическая политика администрации [Джо Байдена], так сильно сфокусированная на прекращении производства американской энергии… была стратегической ошибкой», — сказал он.

По словам сенатора, из-за политики действующей американской администрации стало труднее стимулировать инвесторов вкладывать средства в энергетику Соединенных Штатов.

Ранее обозреватель Эл Биненфелд в статье для The American Thinker заявил, что одержимость Вашингтона Украиной ставит под угрозу США и их союзников. Журналист подчеркнул, Байден и «военные ястребы» совершают смертельную ошибку. По словам Биненфелда, власти Соединенных Штатов, отправляя оружие Киеву, истощают американские запасы.