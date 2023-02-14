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06:23, 14 февраля 2023Мир

В США рассказали о связанной с Украиной смертельной ошибке

АT: одержимость Вашингтона Украиной ставит под угрозу США и их союзников

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Одержимость Вашингтона Украиной ставит под угрозу США и их союзников, пишет обозреватель Эл Биненфелд в своей статье для The American Thinker (АT).

«Кто в здравом уме мог сделать Украину центральным элементом внешней политики Америки?» — отметил он. Журналист подчеркнул, президент США Джо Байден и «военные ястребы» совершают смертельную ошибку.

По словам Биненфелда, власти Соединенных Штатов, отправляя военную помощь Киеву, истощают американские запасы оружия. Он добавил, что Вашингтон рискует утратить способность защищаться от реальных угроз для собственной национальной безопасности.

«Неужели Украина теперь стала более ценным союзником, чем страны с сильными экономиками? Благодаря администрации Байдена ресурсы Соединенных Штатов теперь ограничены, и нам приходится очень тщательно выбирать друзей», — написал обозреватель.

Ранее председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев. Он также сказал, что ему хотелось бы, чтобы необходимая помощь предоставлялась Украине быстрее.

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Марина Совина
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