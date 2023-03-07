Женщина родила огромного ребенка и удивила врачей

The Mirror: в Великобритании женщина родила сына тяжелее пяти килограммов и удивила врачей

24-летняя жительница английского города Уоррингтон, графство Чешир, Великобритания, Руби Иден родила ребенка весом более пяти килограммов и удивила врачей. Об этом сообщает The Mirror.

Женщина рассказала, что на последних неделях беременности врачи сообщили ей, что сын родится крупным. По их оценкам, ребенок должен был весить около четырех килограммов. «Моя дочь весила 3,9 килограмма, поэтому мы подумали, что он родится примерно таким же, как и она, и беспокоиться не о чем», — говорит молодая мать.

Новорожденный, которого назвали Тедди, родился на 41 неделе с помощью кесарева сечения из-за проблем со здоровьем. По словам Иден, врачи были шокированы, когда взвесили ребенка и выяснили, что он весит 5,3 килограмма. «Я всегда называла его малышом, когда он родился. Но он был гигантом. Когда я впервые увидела его, я не поверила глазам. Потом я взяла его на руки и подумала: "Да, он огромный..."», — вспоминает женщина.

После рождения у Тедди возникли проблемы в работе печени. Он начал терять вес, поэтому постоянно находился в больнице под наблюдением врачей. «Однако сейчас ему в сто раз лучше. Мы больше не ходим по больницам и врачам. Все рады, что ему удалось набрать вес», — говорит Иден. Женщина добавила, что сейчас Тедди шесть месяцев, и он до сих пор считается очень крупным ребенком для своего возраста.

Ранее сообщалось, что супруги из Великобритании хотели завести восьмого ребенка и неожиданно для себя стали родителями пятерняшек. По утверждению врачей, их шансы зачать пятерых детей составляли один к 52 миллионам.

