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16:36, 7 марта 2023Ценности

69-летняя модель показала седые волосы на камеру и была обругана

Модель Кристи Бринкли показала неокрашенные корни волос крупным планом и была обругана

Фото: @christiebrinkley

Американская актриса и фотомодель Кристи Бринкли показала седые волосы на камеру и была обругана. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

69-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых она позирует на фоне моря в джинсах, шерстяном пальто коричневого цвета и сапогах. Также манекенщица продемонстрировала подписчикам крупным планом неокрашенные корни волос. «Как только вы видите седину, возникает вопрос, сохранить или нет? Хорошо, что это лишь личные предпочтения или забавная смена имиджа», — подписала Бринкли пост и призналась, что ее сыну очень нравится, когда она не красит пряди.

Фанаты в комментариях подвергли критике данное заявление актрисы. «Люди выглядят старше с сединой. Если вы можете себе позволить закрасить ее, то почему вы это не сделаете?», «Пожалуйста, закрась! Бог сделал тебя самой красивой блондинкой в этом мире», «Это, может быть, "круто", но не настолько...», «Тебе так хорошо быть блондинкой. Зачем тебе серые волосы?», «Седина тебя очень старит», — высказывались они.

В феврале Кристи Бринкли продемонстрировала фигуру в своем купальнике, приобретенном в 1980-е годы. На размещенных снимках знаменитость предстала на песчаном берегу на фоне моря в указанном слитном наряде синего цвета, опершись на велосипед. Она распустила волосы и дополнила образ широкополой соломенной шляпой, длинными серьгами, массивными часами и перстнем.

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Мария Винар
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