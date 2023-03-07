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10:10, 7 марта 2023Культура

Генри Кавилл отправил миллион долларов пострадавшим при землетрясении в Турции

Генри Кавилл пожертвовал 1 миллион долларов пострадавшим при землетрясении в Турции
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Канадский актер и звезда сериала «Ведьмак» Генри Кавилл пожертвовал один миллион долларов на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции. Об этом сообщает Turkey Posts English.

По данным издания, артист посетил страну, а также, помимо денежных средств, передал в помощь пострадавшим районам еду и корм для животных. Отмечается, что во время пребывания в Турции актер вел себя скромно.

Ранее сестра звезды турецкого сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел заявила о том, что усыновит ребенка, выжившего после землетрясения, произошедшего в стране.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше 6 февраля в 4:17, став самым сильным с 1939 года. Сообщалось, что число жертв природного явления достигло 46 тысяч.

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Анастасия Астахова
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