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23:14, 4 марта 2023Мир

Число жертв землетрясений в Турции почти достигло 46 тысяч

Глава МДВ Турции заявил, что число жертв землетрясений в стране выросло до 45 968

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Глава Министерства внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в эфире телеканала TRT рассказал, что число жертв землетрясений в стране почти достигло 46 тысяч, передает ТАСС.

«Число жертв возросло до 45 968. Из них 4 267 — это граждане Сирии», — заявил он.

По словам министра, с тех пор, как произошло первое землетрясение, было зафиксировано более 13 тысяч повторных толчков. Он добавил, что общее количество разрушенных зданий превышает 26 тысяч, отметив, что на месте почти каждого из них провели поисково-спасательные операции.

Ранее стало известно, что спрос на туристические путевки в Турцию полностью восстановился. Отмечается, что наиболее активно россияне бронируют туры на весенние каникулы и майские праздники.

4 марта в Турции, недалеко от границы с Сирией, произошло землетрясение магнитудой 4,1.

6 февраля в Турции зафиксировали мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 — они стали самыми сильными с 1939 года. В результате погибли более 40 тысяч человек, еще 100 тысяч получили ранения.

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Марина Совина
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