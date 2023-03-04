В Турции произошло землетрясение

Недалеко от границы Турции и Сирии произошло землетрясение магнитудой 4,1

В Турции, недалеко от границы с Сирией, произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что эпицентр располагался на расстоянии 14 км к северо-востоку от города Антакья с населением около 210 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 км, уточнили в ведомстве. Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.

6 февраля в Турции зафиксировали мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 — они стали самыми сильными с 1939 года. В результате погибли более 40 тысяч человек, еще 100 тысяч получили ранения.

Власти заявили, что в пострадавших провинциях обрушились или требуют срочного сноса почти восемь тысяч зданий. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что жилье быстро восстановят. Но высоту зданий в сейсмически активных зонах ограничат четырьмя этажами.