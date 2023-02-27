В Турции запретят строить жилье в сейсмически опасных районах

Эрдоган: власти Турции запретят строить жилье в районах, близких к сейсмическим разломам

Власти Турции не будут выдавать разрешения на строительство жилья в районах, близких к сейсмическим разломам. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

Запрет распространится и на локации с разжижением грунта, отметил глава государства. «Что касается нового строительства в ранее застроенных зонах, то там будет запрещено возведение высотных домов. В марте мы приступим к возведению 30 тысяч квартир», — добавил Эрдоган. Новые дома при этом будут не выше четырех этажей, подчеркнул президент Турции.

На территории Турции есть несколько активных сейсмических разломов, которые становятся причиной землетрясений. Так, на Восточно-Анатолийском разломе расположены сразу несколько населенных пунктов, пострадавших от землетрясений 6 февраля — Кахраманмараш, Малатья, Антакья и другие.

27 февраля произошло новое землетрясение в Турции. Подземные толчки магнитудой 5,8 зафиксировали в 128 километрах к северо-западу от города Шанлыурфа с населением 449 тысяч человек и в 16 километрах от города Малатья, в котором проживает 441 тысяча человек. Из-за землетрясения погиб один человек, 69 — пострадали.

