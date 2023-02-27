Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:41, 27 февраля 2023Мир

Стало известно о погибшем из-за нового землетрясения в Турции

Из-за нового землетрясения в Малатье на востоке Турции погиб один человек, 69 пострадали

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Из-за нового землетрясения магнитудой 5,8 на востоке Турции погиб один человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнуса Сезера.

По данным местных властей, еще 69 человек пострадали. Сезер уточнил, что граждане госпитализированы с различными травмами.

О землетрясении стало известно 27 февраля. Толчки были зафиксированы в 11 километрах от провинции Малатья. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение произошло в 12:04 по московскому времени. Эпицентр подземных толчков располагался в 128 километрах к северо-западу от города Шанлыурфа с населением 449 тысяч человек и в 16 километрах от города Малатья, в котором проживает 441 тысяча человек. Очаг расположен на глубине двух километров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Власти российского региона опровергли информацию о поиске диверсантов
Суд оставил в СИЗО администратора Telegram-канала «Новый Век» за вымогательства
Российский футболист порассуждал о возможности прожить на 25 тысяч рублей
На российских стройках недосчитались сотен тысяч рабочих
Германия предоставила Украине новую партию техники
81-летняя Марта Стюарт раскрыла секреты своей молодости
В ЕС признали использование «атмосферы паралича» в принятии решений по Украине
В деле о смерти «подавившейся блином» россиянки нашли несостыковку
19-летний юноша на BMW сбил сотрудников полиции во время погони за ним
Более 220 молодых людей задержали перед дракой около торгового центра в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.