Стало известно о погибшем из-за нового землетрясения в Турции

Из-за нового землетрясения в Малатье на востоке Турции погиб один человек, 69 пострадали

Из-за нового землетрясения магнитудой 5,8 на востоке Турции погиб один человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнуса Сезера.

По данным местных властей, еще 69 человек пострадали. Сезер уточнил, что граждане госпитализированы с различными травмами.

О землетрясении стало известно 27 февраля. Толчки были зафиксированы в 11 километрах от провинции Малатья. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение произошло в 12:04 по московскому времени. Эпицентр подземных толчков располагался в 128 километрах к северо-западу от города Шанлыурфа с населением 449 тысяч человек и в 16 километрах от города Малатья, в котором проживает 441 тысяча человек. Очаг расположен на глубине двух километров.