Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:06, 12 февраля 2023Мир

В Турции озвучили масштаб разрушений в 10 провинциях после землетрясений

Власти Турции: после землетрясений почти восемь тысяч зданий подлежат срочному сносу

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

После землетрясений в десяти провинциях Турции сносу в первую очередь подлежат почти восемь тысяч зданий, сообщается на сайте Министерства градостроительства и окружающей среды страны.

Ведомство проверило более 132 тысячи зданий, из них почти восемь тысяч обрушились или требуют срочного сноса, еще 12 тысяч домов находятся в непригодном для проживания состоянии. Оценкой состояния занимаются шесть тысяч сотрудников министерства. В течение трех-четырех дней они планируют завершить проверку всех строений.

В нарушении правил строительства домов, которые были разрушены в результате землетрясения в Турции, подозревается 131 человек. Часть из них объявили в розыск, один задержан.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Его назвали самым сильным с 1939 года. Эпицентром катаклизма стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. Сильные толчки ощущались во многих городах страны, включая Кайсери, Адану, Мерсин и Хатай. Число жертв землетрясений превысило 24 тысяч человек. До 12 февраля в Турции объявлен общенациональный траур.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Стало известно о серьезных проблемах Великобритании из-за Украины
Трампу выдали повестку в суд из-за папки «секретный брифинг»
В ДТП с Tesla в Москве пострадали дети
В России отреагировали на планы производства западной военной техники на Украине
Под Херсоном военные ВСУ обокрали магазин сотовой связи на миллион рублей
В Турции озвучили масштаб разрушений в 10 провинциях после землетрясений
Собянин назвал причину внушительного сокращения автомобильных краж в Москве
Момент ДТП с Tesla в Москве показали на видео
Почти 100 человек арестовали в Турции за мародерство после землетрясения
В Грузии произошли два землетрясения с разницей в 14 минут
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.