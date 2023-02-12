В Турции озвучили масштаб разрушений в 10 провинциях после землетрясений

Власти Турции: после землетрясений почти восемь тысяч зданий подлежат срочному сносу

После землетрясений в десяти провинциях Турции сносу в первую очередь подлежат почти восемь тысяч зданий, сообщается на сайте Министерства градостроительства и окружающей среды страны.

Ведомство проверило более 132 тысячи зданий, из них почти восемь тысяч обрушились или требуют срочного сноса, еще 12 тысяч домов находятся в непригодном для проживания состоянии. Оценкой состояния занимаются шесть тысяч сотрудников министерства. В течение трех-четырех дней они планируют завершить проверку всех строений.

В нарушении правил строительства домов, которые были разрушены в результате землетрясения в Турции, подозревается 131 человек. Часть из них объявили в розыск, один задержан.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Его назвали самым сильным с 1939 года. Эпицентром катаклизма стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. Сильные толчки ощущались во многих городах страны, включая Кайсери, Адану, Мерсин и Хатай. Число жертв землетрясений превысило 24 тысяч человек. До 12 февраля в Турции объявлен общенациональный траур.