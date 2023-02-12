В Турции подали в розыск подозреваемых в нарушении правил строительства домов

Вице-президент Октай: в обрушении домов в Турции обвинили 131 подозреваемого

Силы безопасности Турции разыскивают более 100 подозреваемых в нарушении правил строительства домов, которые были разрушены в результате землетрясения на юго-востоке страны, заявил вице-президент Турции Фуат Октай. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в обрушении зданий на данный момент обвиняют 131 подозреваемого, часть из них подали в розыск. Один из них уже арестован. «В отношении 113 были вынесены постановления об их задержании. Ведутся поиски подозреваемых», — уточнил политик.

Ранее стало известно, что число жертв землетрясений в Турции выросло до 24 617 человек. Землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля, став самым сильным с 1939 года. Сильные толчки ощущались во многих городах страны, включая Кайсери, Адану, Мерсин и Хатай. Кроме того, землетрясения были зафиксированы в Сирии, Ливане, Ираке и в ряде других стран.