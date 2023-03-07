Китай заявил о неэффективности санкций в решении украинского кризиса

Глава МИД Китая Цинь Ган: санкции не решат украинский кризис, необходимы переговоры

Украинский конфликт находится в критической стадии, и санкции — неэффективный инструмент разрешения кризиса. Об этом на ежегодной пресс-конференции заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган, его цитирует Reuters.

«Либо огонь прекратится, восстановится мир, встав на правильный путь политического урегулирования, либо масло будет подлито в огонь, кризис усугубится, ситуация выйдет из-под контроля», — подчеркнул дипломат.

По словам Цинь, на данном этапе противостояния сторонам конфликта необходимо начать переговоры. «Необходимо уважать все законные озабоченности соответствующих сторон в сфере безопасности, таким образом достигать долгосрочной безопасности в Европе», — отметил глава МИД.

Ранее министр иностранных дел КНР заявил, что украинским конфликтом управляет «невидимая рука», которая толкает его к эскалации и затягиванию. По словам дипломата, «невидимая рука» использует кризис на Украине для достижения определенных геополитических целей. Глава МИД также подтвердил, что Пекин не предоставил оружия ни одной из сторон украинского конфликта, несмотря на громкие предупреждения официальных лиц США.