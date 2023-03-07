Мировые продажи чипов рухнули

SIA: мировые продажи чипов в январе упали на 18,5 процента, до $41,33 млрд год к году

В январе текущего года после рекордно высоких продаж в 2022 году глобальный рынок полупроводников значительно сократился — продажи чипов за месяц рухнули на 18,5 процента, до 41,33 миллиарда долларов. Об этом сообщает Ассоциация полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA).

Для сравнения, в аналогичном месяце прошлого года продажи в мире составляли 50,74 миллиарда долларов. Причем по сравнению с декабрем прошлого года на рынке было реализовано на 5,2 процента продукции меньше в денежном выражении (43,61 миллиарда долларов).

Сильнее всего продажи упали в Китае — минус 31,6 процента. На втором месте находится Азиатско-Тихоокеанский и другие регионы (19,5 процента), а на третьем — Северная и Южная Америка (12,4 процента). При этом, наоборот, выросли продажи в Европе и Японии — на 0,9 и 0,7 процента соответственно.

«Несмотря на текущий краткосрочный циклический спад, долгосрочные перспективы рынка остаются сильными из-за постоянно растущей роли чипов в обеспечении важнейших технологий сегодняшнего и завтрашнего дня», — считает президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер.

В октябре министерство торговли США запретило американским компаниям и гражданам продавать Китаю полупроводники, созданные с использованием американских технологий, без специальной экспортной лицензии. Введенные меры нанесли огромный удар по китайским компаниям.