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14:13, 7 марта 2023Ценности

Популярная актриса вышла в свет в платье Уитни Хьюстон 27-летней давности

Актриса Керри Вашингтон вышла в свет в красном платье Уитни Хьюстон 27-летней давности

Фото: Jemal Countess / Getty Images

Популярная актриса Керри Вашингтон появилась на публике в культовом наряде 27-летней давности. Снимки публикует Page Six.

46-летняя политическая активистка посетила мероприятие Sunday’s American Black Film Festival Honors, которое состоялось в городе Майми-Бич. Знаменитость вышла в свет в облегающем красном платье длины макси на бретелях, которое американская актриса Уитни Хьюстон уже надевала на премию BET Walk of Fame Awards Gala в 1996 году.

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«Да, я не вру. Это действительно то самое платье Уитни Хьюстон, которое она раньше носила. Чувствую себя избранной!» — отметила Вашингтон в своих социальных сетях. Отмечается, что автором образа телезвезды выступил стилист Лоу Роуч, который также отвечает за внешний вид актрисы Зендеи.

В феврале модель Пэрис Хилтон также повторила откровенный наряд 21-летней давности. 42-летняя знаменитость появилась на публике в корсетном блестящем мини-платье серебристого цвета марки Nicole + Felicia в сочетании с аналогичным чокером и туфлях на высоких каблуках со стразами. Хилтон уже выходила в свет в похожем коротком платье с глубоким декольте в 2002 году.

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Майя Пономаренко
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