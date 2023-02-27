Пэрис Хилтон повторила откровенный наряд 21-летней давности

Модель Пэрис Хилтон повторила собственный откровенный наряд 21-летней давности

Американская модель Пэрис Хилтон повторила собственный культовый наряд 21-летней давности и привлекла внимание папарацци. Снимки публикует Page Six.

42-летняя знаменитость появилась на публике в корсетном блестящем мини-платье серебристого цвета марки Nicole + Felicia в сочетании с аналогичным чокером и туфлях на высоких каблуках со стразами. При этом волосы телезвезды были распущены, а на лицо нанесен нюдовый макияж. Вдобавок она надела солнцезащитные очки в тон вещи.

Известно, что Хилтон уже выходила в свет в похожем коротком платье с глубоким декольте в 2002 году. Тогда она выбрала для празднования 21-летия откровенный наряд из ассортимента бренда Julian Macdonald, а в руках манекенщица держала розовую сумку в форме коробки.

В апреле 2022 года Пэрис Хилтон приняла участие в фестивале «Коачелла» в Калифорнии и восхитила поклонников откровенным образом. Для мероприятия телезвезда выбрала прозрачное платье-сетку длины мини, блестящие легинсы, топ-корсет на молнии и прикрыла грудь пэстисами (декоративными наклейками на грудь).