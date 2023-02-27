Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:14, 27 февраля 2023Ценности

Пэрис Хилтон повторила откровенный наряд 21-летней давности

Модель Пэрис Хилтон повторила собственный откровенный наряд 21-летней давности

Фото: Jon Kopaloff / Getty Images / Klarna

Американская модель Пэрис Хилтон повторила собственный культовый наряд 21-летней давности и привлекла внимание папарацци. Снимки публикует Page Six.

42-летняя знаменитость появилась на публике в корсетном блестящем мини-платье серебристого цвета марки Nicole + Felicia в сочетании с аналогичным чокером и туфлях на высоких каблуках со стразами. При этом волосы телезвезды были распущены, а на лицо нанесен нюдовый макияж. Вдобавок она надела солнцезащитные очки в тон вещи.

Материалы по теме:
Грудь напоказ и рыбья чешуя. Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
Грудь напоказ и рыбья чешуя.Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
6 июля 2021
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал» Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал»Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
25 ноября 2020

Известно, что Хилтон уже выходила в свет в похожем коротком платье с глубоким декольте в 2002 году. Тогда она выбрала для празднования 21-летия откровенный наряд из ассортимента бренда Julian Macdonald, а в руках манекенщица держала розовую сумку в форме коробки.

В апреле 2022 года Пэрис Хилтон приняла участие в фестивале «Коачелла» в Калифорнии и восхитила поклонников откровенным образом. Для мероприятия телезвезда выбрала прозрачное платье-сетку длины мини, блестящие легинсы, топ-корсет на молнии и прикрыла грудь пэстисами (декоративными наклейками на грудь).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
В офисе Зеленского пригрозили Китаю агрессивной реакцией в случае помощи России
Бойцы «Вагнера» взяли под контроль микрорайон в Артемовске
Владелец бара на Бали забил туриста табуреткой до смерти
82-летняя женщина с моложавым лицом раскрыла секрет красоты
Российский автопроизводитель анонсировал повышение цен
Бывший тренер «Зенита» сравнил уровень зарплат футболистов в России и Европе
Пенсионер семь тысяч раз позвонил в полицию с оскорблениями и сел в тюрьму
Захарова связала рейтинги Байдена с санкциями США против России
Россиянам предложили недельный отдых в Турции по цене авиабилета
Волочкова перечислила свои ограничения во время Великого поста
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.