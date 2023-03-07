На концерте рэп-исполнительницы GloRilla из-за давки погибли люди

CNN: люди погибли на концерте рэп-исполнительницы GloRilla из-за давки

На концерте рэп-исполнительницы GloRilla из-за давки погибли два человека, восемь пострадали. Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в городе Рочестер, США, где во время выступления GloRilla и рэпера Finesse2tymes в какой-то момент послышались звуки стрельбы. Из-за этого зрители в панике бросились к выходу.

По данным полиции, первой жертвой давки стала 33-летняя женщина, вторая пострадавшая скончалась в больнице, доставленная туда в критическом состоянии. Еще восемь человек получили ранения.

При этом представители правоохранительных органов указали, что следов стрельбы обнаружено не было. «Ни одно из ранений, полученных жертвами, не соответствовало тому, что человек был застрелен», — сказал лейтенант полиции Рочестера Николас Адамс.

В ноябре 2020 года на фестивале Astroworld в городе Хьюстон во время выступления рэпера Трэвиса Скотта произошла давка. Она длилась полчаса, за это время пострадали более 300 человек. Изначально сообщалось что восемь фанатов рэпера погибли от полученных травм. Им было от 14 до 27 лет. 11 сентября стало известно, что в одной из больниц Хьюстона скончалась 22-летняя Бхарти Шахани. Через четыре дня умер девятилетний Эрза Блаунт.