Восемь человек погибли из-за давки на музыкальном фестивале

Reuters: восемь человек погибли из-за давки на концерте рэпера Трэвиса Скотта в Техасе

По меньшей мере восемь человек погибли в результате давки на музыкальном фестивале Astroworld в Хьюстоне, штат Техас (США). Об этом сообщил начальник пожарной службы Самуэль Пенья, передает Reuters.

По его словам, инцидент произошел около девяти часов вечера в пятницу, 5 ноября. Зрители, собравшиеся на выступление рэпера Трэвиса Скотта, стали пытаться протолкнуться ближе к сцене, началась паника.

Давка продолжалась около получаса, люди стали терять сознание, много зрителей получили травмы. 17 пострадавших были госпитализированы — у 11 из них произошла остановка сердца. Полиция отметила, что точные причины происшествия по-прежнему остаются неизвестными, и попросила воздержаться от спекуляций.

Ранее сообщалось, что в американском штате Джорджия около студенческого кампуса Государственного университета Форт-Вэлли произошла стрельба. Инцидент произошел во время вечеринки. В результате происшествия погиб один человек, еще семеро получили ранения, не угрожающие жизни. Состояние пострадавших оценивается как стабильное.