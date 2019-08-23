Пятеро человек погибли в давке на концерте рэпера Soolking

Пятеро посетителей рэп-концерта в городе Алжир погибли в результате давки. Об этом сообщает BBC News в пятницу, 23 августа.

Среди погибших трое мужчин и две женщины. Еще более 20 человек получили ранения и были госпитализированы.

ЧП произошло на концерте рэпера Абдеррауфа Дерраджи, выступающего под псевдонимом Soolking, вечером 22 августа. Мероприятие проводилось на стадионе, давка возникла на одном из входов.

Абдеррауф Дерраджи — 29-летний хип-хоп-исполнитель, ранее выпускавший музыку под псевдонимом MC Sool, однако сменивший его в 2013 году на Soolking. Его дебютный и единственный студийный альбом, Fruit de démon, вышел в 2018 году.

В апреле на панихиде по американскому рэперу Nipsey Hussle произошла давка, в результате которой пострадали 19 человек. Недалеко от мемориала завязалась давка, из-за которой около 300 человек в панике разбежались в разные стороны.

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