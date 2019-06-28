Концерт рэпера Хаски отменили из-за давки

Выступление рэпера Хаски в Екатеринбурге прервали из-за сильной давки. Об этом сообщает «Екатеринбург Онлайн».

Инцидент произошел на фестивале Ural Music Night. Организаторы приняли такое решение, чтобы обеспечить безопасность зрителей. Также был отменен концерт исполнителя ЛСП, который должен был выступать после Хаски.

По данным издания, на площадке собралось около 15 тысяч человек. Зрители пытались прорваться через оцепление охраны, давили первые ряды и поджигали файеры в толпе.

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