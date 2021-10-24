В США неизвестный открыл стрельбу около университета

В США в результате стрельбы у кампуса университета Форт-Вэлли погиб один человек

В американском штате Джорджия около студенческого кампуса Государственного университета Форт-Вэлли произошла стрельба. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел во время вечеринки. В результате происшествия погиб один человек, еще семеро получили ранения, не угрожающие жизни. Состояние пострадавших оценивается как стабильное.

Уточняется, что погибший не был студентом Государственного университета Форт-Вэлли. В настоящее время полиция проводит расследование, устанавливается личность стрелявшего. После стрельбы на территории кампуса в целях безопасности был объявлен локдаун, однако к настоящему моменту он отменен.

1 мая студент открыл стрельбу в Университете Северной Каролины в США. В результате происшествия погибли два человека, еще четверо получили ранения, в том числе опасные для жизни.